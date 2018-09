Fröndenberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, den 09.09.2018 ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 46-jährige aus Münster fuhr mit seinem Krad auf der Bausenhagener Straße in Richtung Ostbüren. In Höhe der Einmündung Priorsheide verlor er in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein Krad und kam auf den Grünstreifen ab. In einer Vertiefung bockte sich das Fahrzeug auf und überschlug sich. Der 46-jährige stürzte vom Fahrzeug und landete auf dem Grünstreifen. Er wurde bei dem Sturz verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10000EUR geschätzt.

