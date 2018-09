POL-UN: Werne, Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

59368 Werne (ots) - Am 08.09.2018, um 05.40 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen VW Polo, der stark beschädigt von Werne in Richtung Bergkamen fuhr. Der Polo konnte in der Erich-Ollenhauer-Str. geparkt aufgefunden werden. Ermittlungen führten zum alkoholisierten Fahrer des Polo, der zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht wurde. Der 29-jährige Bergkamener war zuvor in Werne, auf der Kamener Straße, aus noch ungeklärter Ursache mit einem Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel zusammengeprallt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden von mind. 4500 Euro. Der Führerschein des Bergkameners wurde sichergestellt.

