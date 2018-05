POL-PB: Gefährliche Hindernisse mit Verpackungsfolie

Delbrück (ots) - (mb) Wegen des Verdachts mehrerer gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen vier Jugendliche. In der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte in Bentfeld an der Heddinghauser Straße an einigen Straßeneinmündungen Stretchfolien in Kopfhöhe zwischen Bäumen und Schildermasten gespannt. Verkehrsteilnehmer informierten gegen 01.00 Uhr die Polizei. Eine Streife entdeckte mehrere Personen am Kreisverkehr Heddinghauser Straße, Bentfelder Straße. Die Personen liefen weg, als sie die Polizei erkannten. Ein Jugendlicher hatte eine große Stretchfolien-Rolle dabei. Die Polizisten stellten die Verkehrsbehinderungen fest. Insbesondere für Radfahrer waren die gespannten Folien gefährliche und kaum sichtbare Hindernisse. Auch Verkehrszeichen waren beschädigt oder abgerissen worden. Die Polizisten beseitigten die Gefahrenstellen. Bei der Fahndung nach den Tätern ertappten sie in der Nähe vier Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren. Die Folienrolle hatte einer von ihnen auf der Flucht weggeworfen. Die Rolle wurde gefunden und sichergestellt.

