POL-PB: Nach Leichenfund in der Pader schließen Staatsanwaltschaft und Polizei ein Fremdverschulden aus

Paderborn (ots) - (uk) Nach dem Fund einer Leiche am Freitagmorgen (siehe Pressebericht vom 27.04.18) im Paderquellgebiet gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Gegen 09.40 Uhr hatten Anwohner die Polizei verständigt, nachdem eine männliche Leiche im Quellbecken Am Damm entdeckt worden war. Die Ermittler konnten feststellen, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 19-Jährigen handelt. Die am Montagmittag durchgeführte Obduktion ergab, dass der junge Mann ertrunken ist.

