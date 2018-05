POL-PB: Nach Schlägerei Handy entwendet

Paderborn (ots) - (uk) Bei einer Schlägerei am frühen Sonntagmorgen ist einem Paderborner das Handy entwendet worden. Nach Angaben einer Zeugin war ein ihr unbekannter Mann gegen 04.35 Uhr an der Bushaltestelle Westerntor/Alte Torgasse auf zwei auf einer Bank sitzende etwa 20 bis 30 Jahre alte Männer zugegangen und hatte sich mit ihnen kurz unterhalten. Danach war der 44-Jährige in Richtung Alte Torgasse weitergegangen, worauf die beiden Verdächtigen aufstanden und den Mann zu Boden stießen. Anschließend traten beide auf ihr am Boden liegendes Opfer ein. Die Zeugin (26) versuchte einen der Angreifer wegzuziehen, der sie aber wegstieß. Bevor weitere Zeugen dazwischen gingen, nahm einer der Verdächtigen das Handy des Geschädigten an sich, das ihm während der Attacken aus der Jackentasche gefallen war. Anschließend flüchteten die Beiden in die Westernstraße. Nach Angaben des Geschädigten sind beide Täter osteuropäischer Herkunft. Einer der Gesuchten ist etwa 1,75 Meter, der andere etwa 1,80 Meter groß. Beide haben eine stabile Figur. Einer hat helle, kurze Haare, sein Komplize dunkle, kurze Haare. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

