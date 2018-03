POL-NOM: Unfallflucht in Herzberg

Bad Lauterberg (ots) - Mittwoch, 28.02.2018, 09.45 - 11.45 Uhr 37412 Herzberg, Brauhausstraße

BAD LAUTERBERG (Han) Mittwochvormittag beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer in Herzberg einen geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 39 jähriger Lauterberger, hatte sein Auto, einen schwarzen Nissan Pathfinder, gegen 09.45 Uhr in der Brauhausstraße geparkt und gegen 11.45 Uhr die Beschädigung am hinteren linken Kotflügel bemerkt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden etwa 1.500.- Euro betragen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzberg zu melden.

