POL-NOM: Verkehrsunfall unter BTM-Einfluss

Uslar (ots) - K 449 (js) Am 28.02.18, gegen 22.00 Uhr, befuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Seesen mit ihrem Fahrzeug die K 449 aus Richtung Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen. Nach eigenen Angaben musste sie in einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug einem Reh ausweichen, so dass der PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

