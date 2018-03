POL-NOM: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen

Osterode (ots) - Osterode, B 241, 28.02.18, 15.10 Uhr

OSTERODE / B 241 (US) Drei Fahrzeuge waren in einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gg. 15.10 Uhr ereignete,involviert. Ein 67jähr. Mann aus Einbeck befuhr die B 241 aus Osterode kommend in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Auf Höhe der Ausfahrt Freiheit wendete er auf der durchgehenden Fahrbahn. Eine 19jähr. Frau aus Clausthal kommend musste ihr Fahrzeug abbremsen. Ein weiterer 43jähr. Verkehrsteilnehmer aus Bad Grund fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf das Fahrzeug der jungen Frau auf. Insgesamt entstand ein Schaden i.H.v. 13.000,-- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell