POL-NOM: Geldbörse mit mehreren hundert Euro Inhalt fehlt

Bad Lauterberg (ots) - Samstag, 24.02.2018, 14.00 - 16.00 Uhr 37445 Walkenried, Zorger Straße BAD LAUTERBERG (Han) Ihre Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld, Führerschein und Personalausweis vermisst eine 59 jährige Einwohnerin aus einem Ortsteil der Gemeinde Walkenried. Die Geschädigte war Samstagnachmittag zwischen 14.00 und 16.00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Zorger Straße in Walkenried einkaufen. Ob ihr Portemonnaie dort von einem unbekannten Täter aus der Jackentasche entwendet wurde oder ob sie es verloren hat, wird von der Polizei in Walkenried ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den evtl. Täter geben können bzw. die die Geldbörse aufgefunden haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walkenried (05525/1685) zu melden.

