POL-PB: Auto touchiert Motorrad - Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Bad Wünnenberg (ots) - (uk) Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines grauen Alfa Romeo, der am Samstagnachmittag zwischen Alme und Bad Wünnenberg ein entgegenkommendes Motorrad gestreift und anschließend weiter gefahren ist. Nach Angaben des Motorradfahrers (52) hatte er gegen 15.45 Uhr mit seiner Yamaha die Bundesstraße 480 aus Richtung Alme kommend in Fahrtrichtung Bad Wünnenberg befahren. Kurz nach dem Passieren des Lühlingswegs war ihm in einer Linkskurve das Auto auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen. Der Motorradfahrer konnte seine Maschine, mit er sich in Schräglage befand, noch aufrichten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei stießen aber beide linken Außenspiegel zusammen. Dem Biker gelang es ohne zu stürzen anzuhalten. Der Außenspiegel des Motorrades und die Verkleidung wurden beim Touchieren beschädigt. Der Motorradfahrer erlitt einen Schock. Der Fahrer des Alfa Romeos fuhr in Richtung Alme weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu dem Autofahrer oder Alfa machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060, mit der Polizei in Paderborn Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell