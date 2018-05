POL-PB: Sechs Verletzte nach Auffahrunfall zwischen Lippling und Delbrück

Delbrück (ots) - (uk) Bei einem Auffahrunfall am Samstagvormittag zwischen Lippling und Delbrück sind sechs Autoinsassen verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 11.35 Uhr hatte eine 18-jährige Corsafahrerin die Kaunitzer Straße in Richtung Delbrück befahren. Wenige Meter vor der Einmündung Laakestraße, wollte die junge Fahrzeugführerin mit ihrem Opel, in dem noch zwei weitere junge Frauen (beide 18) und ein junger Mann (18) saßen, nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Wegen eines entgegenkommenden Autos bremste die Autofahrerin ihren Kleinwagen ab. Eine nachfolgende Audifahrerin (28) bemerkte dies offenbar zu spät, versuchte noch auszuweichen und prallte gegen das Heck des Opels. Der Corsa wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Gegenverkehr geschoben und prallte dort mit dem Heck gegen die Front eine Volkswagen Tiguan, der von einer 52-Jährigen gesteuert wurde. Anschließend rutschte der Corsa in den Straßengraben. Rettungssanitäter von vier Rettungswagen und ein Notarzt kümmerten sich an der Unfallstelle um die leicht verletzten Unfallbeteiligten. Alle Verletzten wurden vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser zu ambulanten Behandlungen gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell