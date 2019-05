Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Verletzten in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Am 11.05.2019 befuhren zwei PKW gegen 16:06 Uhr in Rheinzabern nacheinander die Außerdorfstraße. Eine 27-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, die nachfolgende, 21-jährige Autofahrerin, erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es kam zum Unfall mit Personen - und Sachschaden. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Die verschmutzte Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine verständigte Spezialfirma gereinigt werden. Die Geschädigte wurde durch den verständigten Rettungsdienst in Krankenhaus verbracht.

