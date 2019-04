Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 16-Jährige beißt Polizisten

Kaiserslautern (ots)

Außer Rand und Band war am frühen Sonntagmorgen eine 16-Jährige aus Otterberg. Zeugen verständigten die Polizei, weil es in der Pirmasenser Straße zu einer Lärmbelästigung kam. Vor Ort konnte die Teenagerin alkoholisiert angetroffen werden. Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie eine dort ansässige Bar aufgrund ihres Alters verlassen musste. Hierüber ärgerte sie sich lautstark auf der Straße, weshalb sich Anwohner gestört fühlten. Weil sich die Jugendliche den Beamten gegenüber äußerst aggressiv verhielt, wurde ihr ein Platzverweis ausgesprochen, welchem sie jedoch nicht nachkam. Ein eingesetzter Beamter hielt sie fest - daraufhin schrie die 16-Jährige laut und schlug um sich. Außerdem gelang es ihr, dem Polizisten in die linke Hand zu beißen, wodurch eine blutende Bisswunde entstand. Die Jugendliche wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Die Ermittlungen laufen.

