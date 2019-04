Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb schlägt Autoscheibe ein

Kaiserslautern (ots)

Eine 23-Jährige parkte am Samstagabend ihren PKW auf einem Parkplatz in der Merkurstraße. Am nächsten Morgen verständigten Zeugen die Polizei, weil das Fahrzeug der jungen Frau aufgebrochen wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Fahrerscheibe offensichtlich mit einem Pflasterstein eingeschlagen wurde. Der mutmaßliche Täter stahl anschließend Sportartikel aus dem Wagen. Bislang fehlt jede Spur des Diebes. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Haben Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas Verdächtiges gesehen? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer: 0631/369 2250.

