Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Während Beerdigungsbesuch bestohlen worden

Zeiskam (ots)

Eine schwarze Beuteltasche wurde am Freitagnachmittag während des Besuchs einer Beerdigung aus einem Auto entwendet, welches auf einem landwirtschaftlichen Weg in der Nähe des Friedhofs in Zeiskam abgestellt war. Ein bisher unbekannter Täter schlug am Freitag, in dem Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 13:55 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür des am Friedhof in Zeiskam abgestellten Autos ein und entwendete die im Fußraum liegende Beuteltasche. Das Diebesgut beträgt etwa 200 Euro. Der Sachschaden am Auto dürfte bei etwa 1.700 Euro liegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

