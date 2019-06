Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Feuer in einem nicht bewohnten Haus

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Ein Zeuge meldete am Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr ein Feuer. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte es in einem unbewohnten Einfamilienhaus an der Straße Kuicksgrind.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

