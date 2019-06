Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 19. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch in Schule

Freitag, 14.06.2019, bis Montag, 17.06.2019

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende eine Kellertür zum Schulgebäude in der Straße Rosenwall einzutreten, um vermutlich so in das Gebäude zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, so dass es nicht zum Eindringen gekommen ist. Auch der Versuch ein Kellerfenster aufzubrechen misslang. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell