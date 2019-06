Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.06.2019. Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs in Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Heerte, Nord-Süd-Straße, K 12 zwischen L636 und L670, 16.06.2019, 18:15 Uhr. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes befuhr zum Tatzeitpunkt die Nord-Süd-Straße von Gebhardshagen aus in Richtung Lebenstedt. Beim Überholen eines anderen Fahrzeuges sei dem Fahrer des Mercedes ein VW Polo entgegengekommen, der zu diesem Zeitpunkt mit fünf Personen besetzt war. Obwohl dem Fahrer des Mercedes ein Polo entgegengekommen war, habe er den Überholvorgang nicht abgebrochen. Einen Verkehrsunfall konnte der Fahrer des VW Polo nur dadurch verhindern, dass er stark abbremste und auf den angrenzenden Grünstreifen auswich. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei in Gebhardshagen sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Mercedes sowie zum Fahrzeug selbst machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/8250.

