Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Auffahrunfall

Edenkoben (ots)

Kurz vor 19 Uhr kam es gestern Abend an der Einmündung zur K6 zu einem Auffahrunfall. Eine 45-jährige Autofahrerin, die von der A65 auf die K6 einbiegen wollte, hielt an dem STOPP-Schild ihr Fahrzeug an. Ein 59-Jähriger, der ihr folgte, erkannte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

