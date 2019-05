Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von 15.05.19 auf den 16.05.19, versuchten bislang unbekannte Täter die Tür zu einer Praxis in der Schlittstraße aufzuhebeln. Dies gelang nicht. An der Eingangstür entstand geringer Sachschaden.

