Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 18.05.2019, 19.00 Uhr bis 19.05.2019, 09.00 Uhr Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots)

Ein in der Godramsteiner Straße abgestellter PKW Ford wurde im unteren Bereich der Frontscheibe beschädigt. Da an einem im gleichen Zeitraum ein in der Nähe abgestellter PKW die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden war, liegt evtl. ein Zusammenhang vor.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei melden.

