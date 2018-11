POL-NOM: Einbruch in zwei Wohnhäuser

Northeim (ots) - Northeim, OT Sudheim und Höckelheim Fr. 23.11.18 bis Sonntag, 25.11.18

SUDHEIM/HÖCKELHEIM (da) - Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in den Northeimer Ortsteilen Sudheim und Höckelheim.

Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in Sudheim. Mehrere Räume wurden durch den oder die Täter durchsucht, ein Entwendungsschaden ist bislang nicht bekannt.

Zu einem zweiten Einbruch kam es vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24/25.11.18). Hier drangen der oder die Täter gewaltsam in ein leer stehendes Wohnhaus in Höckelheim ein. Das Haus wurde durchsucht, nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet. Der jeweilige Sachschaden beläuft sich auf 100,- bzw. 500,-EUR.

Zeugen, die in den Nächten verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge oder weitere Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim (Tel.: 05551-70050) zu melden.

