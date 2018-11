POL-NOM: Verkehrsunfall auf der B 243

Osterode (ots) - Osterode, B 243, 23.11.18, 11.30 Uhr

OSTERODE (US) Am Freitag, gg. 11.30 Uhr, befuhren beide Unfallbeteiligte hintereinander die B 243 in Richtung Seesen. In Höhe des Parkplatzes Lasfelde musste der 48-Jähr. Mann aus Seesen seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Dieses bemerkte die 71-Jähr. Frau aus Herzberg zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000,-- Euro.

