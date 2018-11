POL-NOM: Bad Gandersheim - Diebstahl eines Damenrades

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Während des Einkaufs in einem Einkaufscenter in der Marienstraße stellte 81-jährige Gandersheimerin ihr älteres, schwarzes Damenrad am Fahrradständer des Marktes ordungsgemäß verschlossen ab. Als sie es nach dem Einkauf wieder nutzen wollte, befand es sich nicht mehr am Abstellort. Tatzeit war Donnerstag, 22.11.2018, zwischen 17.00 und 19.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

