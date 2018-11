POL-NOM: Bad Gandersheim - Mit Drogen unterwegs

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Aus zunächst verkehrserzieherischen Gründen wurde am Freitag Abend ein 19-jähriger Gandersheimer in der St.-Georgsstraße angehalten und kontrolliert. Er hatte an seinem Fahrrad das Licht nicht eingeschaltet. Bei der Kontrolle erweckte der 19-jährige einen zunehmend nervösen Eindruck und das nicht ohne Grund. In einer Jackentasche wurden 2 Joints mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell