Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Bei Kontrolle Cannabis gefunden

Bellheim (ots)

Bei der Personenkontrolle eines 24 - Jährigen Mannes am Samstagabend gegen 23.45 Uhr im Spiegelbachpark in Bellheim konnten Polizisten einen Grinder auffinden, welcher zum Konsum von Cannabis genutzt wurde. In dem Grinder befanden sich noch Cannabisreste, daher wurde er sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

