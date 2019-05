Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Unbekannte entwenden Wiesenmäher

Maikammer (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmittag in der Gewanne "Am Eichelberg" einen ca. 500 kg schweren Wiesenmäher der Marke Hercules im Wert von 4000.- Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Polizeiinspektion Edenkoben

