POL-PDLD: Betrunken von Unfallstelle weggefahren

Am 18.05.2019, gg. 22:35 Uhr, kam es in Frankweiler an der Kreuzung Dorfbornstraße - Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier missachtet ein 77-ig jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis SÜW die Vorfahrt seines 34-ig jährigen Unfallgegners. Aufgrund des Zusammenstoßes geriet der 34-ig jährige auf die Gegenspur und kollidierte hier mit einem geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle Der flüchtige Pkw und der geständige Fahrer konnten an der Halteranschrift angetroffen werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,99 Promille. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Stand glücklicherweise niemand. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro. Bei dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

