Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken davongefahren

Landau (ots)

Am 18.05.2019 wurde durch eine Passantin bei der Polizei in Landau mitgeteilt, dass sie soeben einen Mann beobachtet habe, der offensichtlich betrunken in seinen Pkw gestiegen und davongefahren sei. Im Rahmen der Überprüfung des Nahbereiches konnte der Pkw am Klärwerk in Annweiler abgestellt festgestellt werden. Der Fahrer lag neben seinem Pkw. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Bei dem 21-ig jährige Landauer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten.

