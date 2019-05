Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Walsheim (ots)

In der Zeit vom 11.05. bis zum 13.05. hatte der Geschädigte seinen Pkw in Walsheim, in der Hauptstraße zum Parken abgestellt. Als er den Pkw wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass wahrscheine beim Parken ein anders Fahrzeug seinen Pkw hinten rechts an der Stoßstange beschädigt hat. Der Verursacher des Schadens entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden an dem Pkw des Geschädigten dürfte sich auf über 1300 Euro belaufen.

Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

