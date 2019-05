Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Pkw

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

In der Nacht vom 16. Auf den 17.05.2019 war der Pkw der Geschädigten in Landau, Thomas-Nast-Straße, zum Parken abgestellt. In dieser Zeit wurde der Lack des Pkw durch bislang unbekannte Täter verkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell