Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 18.05.2019, 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr PKW-Aufbruch

Landau (ots)

An einem in der Bodelschwinghstraße abgestellten PKW BMW wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und ein in der Mittelkonsole liegender Geldbeutel mit persönlichen Papieren und EC-Karte entwendet. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

