Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fundfahrrad

Landau (ots)

Am Samstag, den 27.04.2019 gegen 21:20 Uhr konnte durch einen Anwohner ein weiß-grünes E-Bike der Marke "Liqbike" in einem Gebüsch in der Rosenheimer Straße in Landau gefunden werden. Der Neupreis des hochwertigen E-Bike´s dürfte sich auf ca. 1800 Euro belaufen. Die Polizei Landau sucht den Eigentümer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit dem aufgefundenen E-Bike machen können.

