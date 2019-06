Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: falsche Polizisten ergaunern Schmuck

Donnerstag, 20.06.2019, gegen 11:30 Uhr

Am Donnerstagmorgen erschienen zwei falsche Polizisten an der Tür einer 93-jährigen Seniorin aus dem Stadtgebiet Wolfenbüttels. Zuvor hatte eine unbekannte Frau das Erscheinen der zwei angeblichen Zivilpolizisten telefonisch bei der Seniorin angekündigt. Hierbei hatte sich die Frau am Telefon als "Frau Meier, Polizei Wolfenbüttel" ausgegeben und der Seniorin mitgeteilt, dass es angeblich zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei und nun müsse überprüft werden, ob auch bei der Seniorin alles in Ordnung sei. Kurz darauf waren die beiden Polizisten an der Tür erschienen. Sie forderten die Seniorin auf, ihren Schmuck zu kontrollieren und folgten ihr ungebeten in die Wohnung. Hier nutzten sie offenbar dann die Gelegenheit aus und entwendeten unbemerkt Schmuck. Anschließend verließen sie die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Beschreibung der falschen Polizisten: männlich, zirka 30 Jahre alt, kräftige Statur, dunkel gekleidet, akzentfrei hochdeutsch sprechend. Hinweise: 05331 / 933-0.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder um ihren Schmuck bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

