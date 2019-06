Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240619-596: Laufenten gestohlen

Lindlar (ots)

Sechs chinesische Laufenten sind in Lindlar aus einem Garten gestohlen worden. Am Freitagmittag (21. Juni) um 13 Uhr fiel der Diebstahl auf. Die Täter hatten zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 13 Uhr am Freitagmittag in der Straße "Holl" ein Loch in den Gartenzaun geschnitten. Sie entwendeten die Laufenten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990 entgegen.

