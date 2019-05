POL-DN: Mehrere Einbrüche in Jülich

Polizei Düren

In der Zeit zwischen dem 30.04.2019 und dem 02.05.2019 wurden drei vollendente Einbrüche und einen Versuch bei der Polizei gemeldet. Zweimal waren Schulen Einbruchsziele.

Im Stephanusweg in Selgersdorf hebelten Unbekannte die eine Tür zum Treppenhaus einer Schule auf. Im Inneren des Gebäudes wurden die Türen zu vier Räumen aufgebrochen. Auf der Suche Diebesgut durchwühlten die Unbekannten diese und konnten schließlich mit Bargeld in unbestimmter Menge entkommen. Auch ein Schulgebäude in der Straße "In der Zitadelle" geriet in den Fokus von Einbrechern. Hier stiegen die Täter durch ein Fenster ein und hebelten eine Tür im Inneren des Gebäudes auf. Ob oder was fehlte, war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht klar. In beiden Fällen liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr.

In der Düsseldorfer Straße war ein leerstehendes Gebäude das Ziel von Einbrechern. Man hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen, war so ins Gebäude gelangt und hatte dann eine Wasserleitung im Keller beschädigt. Die Unbekannten müssen zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 09:00 Uhr, ins Gebäude gelangt sein. Das leerstehende Gebäude wurde in der Vergangenheit bereits öfter angegangen, zuletzt am 26.04.2019.

In der Schirmerstraße blieb es bei einem Einbruchsversuch. Hier hatten sich Einbrecher an der Eingangstür eines Bürogebäudes zu schaffen gemacht, waren aber mit dem Hebelversuch gescheitert. Der versuchte Einbruch muss sich zwischen Dienstagabend um 17:00 Uhr und Donnerstagmorgen um 08:00 Uhr ereignet haben. In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Leitstelle unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen

