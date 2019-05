POL-DN: Unfallflucht in Gevenich

Polizei Düren

Am Donnerstagvormittag wurde ein parkendes Auto beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete vom Unfallort, ohne sich zu melden.

Wenn man in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, muss man den anderen Unfallbeteiligten seine Personalien und die Art der eigenen Beteiligung angeben - also beispielsweise, ob man als Fußgänger, Autofahrer oder mit einem anderen Fahrzeug unterwegs war.

Diesen Pflichten kam eine bislang unbekannte Person am Donnerstag nicht nach. Sie beschädigte einen am Fahrbahnrand der Heerstraße geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden am parkenden Wagen ist derart hoch, dass der Unfallverursacher/die Verursacherin den Zusammenstoß sicherlich bemerkt haben und auch am eigenen Fahrzeug eine Beschädigung entstanden sein müsste.

Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 12:45 Uhr zwischen der Kirchstraße und der Tränkgasse in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug und den Unfallhergang werden an den zuständigen Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 02421 949-5233 erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

