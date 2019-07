Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Abbiegen

Nörvenich (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und circa 8000 Euro Sachschaden kam es am Montag auf der L 263.

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf befuhr gegen 09:15 Uhr die L 263 aus Richtung Nörvenich kommend. Da er ortsunkundig war und er sich verfahren hatte, wollte er an einem Wirtschaftsweg nach links abbiegen, um dort zu wenden. Nach seinen Angaben schaute er nach hinten, wo er in einiger Entfernung ein sich näherndes Auto erkannte. Er gab gegenüber den Beamten an, den Blinker betätigt zu haben. In dem Moment, in dem er nach links abbog, setzte ein 53-jähriger Autofahrer aus Nörvenich zum Überholen an. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Im Rahmen der Unfallaufnahme machte der Nörvenicher keine weiteren Angaben zum Unfallhergang.

Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

