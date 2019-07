POL-DN: Wohnungseinbruch in Langerwehe

Polizei Düren

In der Abwesenheit einer Familie wurde scheinbar gezielt Bargeld aus deren Wohnung entwendet.

Der Polizei wurde gestern ein Einbruch in der Margaretenstraße in Langerwehe gemeldet. Der Geschädigte gab an, das Haus gegen 17:30 Uhr mit seiner Familie verlassen zu haben. Als diese gegen 20:30 Uhr zurückkam, habe die Wohnungstür aufgestanden und es habe Bargeld gefehlt. Der Geschädigte versicherte, dass sich dieses bei Verlassen der Wohnung noch in einem Behältnis befunden habe. Schränke oder Schubladen waren nicht durchwühlt worden.

Zeugen, die im Tatzeitraum in der Margaretenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten. sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

