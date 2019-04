Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weiterer Einbruch in Grillhütte

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter sind auch in die Alsenzer Grillhütte gewaltsam eingedrungen. Ein Fenster wurde mit brachialer Gewalt geöffnet, nachdem die davor angebrachten Holzklappläden entriegelt wurden. In der Grillhütte wurde nichts entwendet. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich seit Ende Dezember. Da jedoch im Zeitraum von letztem Sonntag bis Dienstag in die Schiersfelder Grillhütte eingebrochen wurde, ist auch hier eine Tatzeit in den letzten Tagen anzunehmen. Zwischen beiden Einbrüchen wird ein Tatzusammenhang vermutet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



