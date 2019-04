Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Enkenbach-Alsenborn, Sattelzug geht in Flammen auf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Mittwochabend ist auf der A6, kurz nach der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn, ein Sattelzug während der Fahrt in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat das Fahrzeug gegen 19:00 Uhr auf seinem Weg in Richtung Mannheim nach zunächst starker Rauchentwicklung Feuer gefangen. Der Brand breitete sich innerhalb kürzester Zeit vom Motorraum auf den gesamten Sattelzug aus. Der 35 jährige Fahrer und sein Beifahrer konnten den Lkw noch rechtzeitig anhalten und verlassen. Beide klagten jedoch über Atembeschwerden und wurden vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Wegen der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr musste die Autobahn voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 150.000 Euro. Als Brandursache geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt aus.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell