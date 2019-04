Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugin geklärt

Kusel (ots)

Am 16.04.2019, gegen 16.00 Uhr, beschädigte ein 79-jähriger PKW-Fahrer beim Ausparken mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke in der Straße "Am Hofacker" einen ordnungsgemäß abgestellten, weiteren PKW. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der Verkehrsunfall beobachtet und gemeldet werden. Während die geschädigte PKW-Fahrerin nun ihren Schaden geltend machen kann, erwartet den unfallflüchtigen Fahrer eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

