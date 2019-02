Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbrüche in Beverstedt und Hagen + VW Polo in Offenwarden gestohlen + Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet + Einbruch in Verbrauchermarkt

Tageswohnungseinbrüche in Beverstedt und Hagen

Am gestrigen Montag (18.02.2019) brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wachholzer Straße in Beverstedt ein. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach bisheriger Kenntnis entkamen die Täter mit Schmuck und Bargeld. Zu einem weiteren Einbruch kam es am gleichen Tag im Bergulmenweg in Hagen. Hier haben sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 12 Uhr Zutritt in ein dortiges Einfamilienhaus verschafft, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ebenfalls vorgefundener Schmuck und Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Täter(n) machen können oder die auffällige Fahrzeuge in der näheren Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

VW Polo in Offenwarden gestohlen

Hagen im Bremischen. Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht zu Freitag (15.02.2019) einen 16 Jahre alten, blauen VW Polo von einem landwirtschaftlichen Hof an der Hauptstraße in Offenwarden. Das amtliche Kennzeichen lautet: "CUX-JC 300". Die Täter hatten Glück, denn die Fahrzeugschlüssel befanden sich im Auto. Zeugen, die Angaben zum Verblieb des blauen Polo machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Loxstedt. Am vergangenen Wochenende brach jemand einen Daimler-Benz Vito eines Handwerkers auf, der an der Wulsdorfer Straße (L 135) in Nesse abgestellt gewesen ist. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeuge und Maschinen im Wert von ca. 4.500 Euro gestohlen, u. a. ein Abgasmessgerät, eine Akku-Pressmaschine, Akkuschrauber, Bohrhammer und Säbelsäge. Die Polizei Schiffdorf bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 04706 / 9480).

Einbruch in Verbrauchermarkt

Spaden. Am Sonntagabend (17.02.2019) brachen noch unbekannte Täter gegen 20:55 Uhr eine Tür auf und gelangten so in einen Verbrauchermarkt im Neufelder Weg. Binnen kurzer Zeit schlugen die Täter eine Vitrine ein und entkamen mit mehreren Smartphones (Apple Iphone und Samsung) sowie Tabakawaren. Die Schadenhöhe ist noch unklar. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

