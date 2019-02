Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kradfahrer gesucht + Fahranfänger zum wiederholten Mal unter Drogeneinfluss am Steuer

Cuxhaven (ots)

Kradfahrer gesucht

Osten (ost) Am Sonntag kam es zwischen 13 Uhr und 13:20 Uhr auf der Straße Oberkögt in Osten zu einem Unfall mit erheblichen Sachschaden, bei dem der Verursacher vom Unfallort flüchtete. Die 69-jährige Fahrerin eines VW Golf versuchte von der Straße "Großes Wegfährels" nach rechts in die Straße "Oberkögt" abzubiegen, um ihre Fahrt in Richtung "Alter Schulweg" fortzusetzen. Nach dem Abbiegen kam ihr im Bereich einer Brücke über den dort wasserführenden Graben ein Motorradfahrer auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, so dass sie nach rechts in den Seitenraum ausweichen musste, obwohl sie an dieser Engstelle durch die dortige Beschilderung Vorrang gehabt hätte. Die Seniorin aus der Wingst stieß gegen das Brückengeländer, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 7.500 Euro entstand. Der Motorradfahrer hielt nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Fahranfänger zum wiederholten Mal unter Drogeneinfluss am Steuer

Cadenberge (ost) Am Samstag, gegen 22:45 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Hemmoor einen Pkw-Fahrer auf der Stader Straße in Cadenberge. Der 18-jährige Fahrer eines VW wies bei der Kontrolle Merkmale für eine Drogenbeeinflussung auf. Neben einer Blutprobe wurde dem Fahrer auch die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Der junge Mann aus Wischhafen ist für die Polizei allerdings kein Unbekannter. Er war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Taten aufgefallen. Gegen den jungen Fahrer wird jetzt neben der Drogenfahrt auch wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Die Durchsuchung des von ihm genutzten Wagen förderte eine geringe Menge einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz (Marihuana) hervor.

