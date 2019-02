Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 16.02.2019

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Wurster Nordseeküste (OT Nordholz) Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitag gegen 23.00 Uhr wurde ein 21-jähriger Cuxhavener, der auf der A27 in Richtung Bremen unterwegs war, in Höhe der Anschlussstelle Nordholz kontrolliert. Es wurden Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt. Dieses wurde durch einen Vortest bestätigt. Der junge Mann musste seinen VW Lupo stehen lassen. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet

Geestland (OT Holßel) Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Am Samstag gegen 01.00 Uhr wurde in Holßel ein VW Polo kontrolliert. Fahrer war ein 23-jähriger Bremerhavener, der unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahranfänger, der erst seit vier Wochen im Besitz eines Führerscheins ist, hatte 0,7 Promille. Ihn erwarten nun ein hohes Bußgeld, eine Verlängerung der Probezeit und ein Aufbauseminar (Nachschulung). Den VW Polo musste er vorerst stehen lassen.

