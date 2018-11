POL-REK: 181115- 4: Auf dem Schulweg schwer verletzt- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Donnerstag (15. November) um 07:10 Uhr ist ein Autofahrer (30) auf der Chlodwigstraße mit einer entgegenkommenden Radfahrerin (14) zusammengestoßen. Der 30-jährige Mann fuhr auf der Chlodwigstraße. Bei der Chlodwigstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße, die aus Sicht des 30-Jährigen am rechten Fahrbahnrand einen Fahrradschutzstreifen aufweist. Dieser Fahrradschutzstreifen darf in beide Richtungen befahren werden.

In Höhe der Hausnummer 29 kamen dem 30-Jährigen zwei 14-jährige Mädchen auf ihren Fahrrädern entgegen. Die beiden fuhren nebeneinander auf dem Fahrradschutzstreifen. Das Auto des Kölners erfasste eines der Mädchen, das durch den Unfall schwere Verletzungen erlitt.

Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in eine Klinik. Der Vater erschien an der Unfallstelle. An beiden Fahrrädern und dem Auto entstanden Sachschäden.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. (wp)

