Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rüttler von Firmengelände gestohlen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. In der Nacht zu Freitag (14.02./15.02.2019) stahlen bislang unbekannte Täter eine hochwertige Baumaschine von dem Firmengelände eines Autohauses an der Bundesstraße in Bexhövede. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des gelben Rüttlers vom Hersteller Wacker machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf, Tel.: 04706/9480, zu melden.

