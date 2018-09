POL-F: 180202 - 863 Frankfurt: Rücknahme der Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung 180906 - 851 Frankfurt-Praunheim: Vermisste Person gesucht

Frankfurt (ots) - (mc) Wie den Medien bereits bekannt, wurde am 8. September 2018 die 82-jährige Adelheid D. als vermisst gemeldet.

Zwei Tage später konnte die Dame wohlbehalten in der Innenstadt angetroffen werden. In der Zwischenzeit hat sich ein Sozialbetreuungsdienst um sie gekümmert.

Sie wurde inzwischen nach Hause gebracht.

