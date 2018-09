POL-F: 180911 - 862 Frankfurt-Gallus: Einbrecher erbeuten Tresor

Frankfurt (ots) - (ka) Am vergangenen Wochenende schlugen Einbrecher in einem Bürogebäude in der Frankenallee zu und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Als die Mitarbeiter am Montagmorgen zur Arbeit kamen, mussten sie feststellen, dass Einbrecher das Wochenende genutzt hatten, um die Büroräume nach Wertvollem zu durchsuchen. Die unbekannten Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein und rissen einen Tresor aus der Wand, welchen sie mitgehen ließen. In dem Tresor befanden sich unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld.

Den Einbrecher gelang es unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

