POL-CUX: Berauscht am Steuer - 19-Jährige fährt in Graben + Fenster hielten Einbruchversuchen stand + Wohnungseinbruch in Langen

Cuxhaven (ots)

Berauscht am Steuer - 19-Jährige fährt in Graben

Otterndorf. Eine 19-Jährige aus Cadenberge verunfallte Freitagabend gegen 22 Uhr auf der Stader Straße in Otterndorf mit einem VW Golf. Der geriet in einen Graben. Die Heranwachsende und eine gleichaltrige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte die 19-Jährige den Wagen unter dem Einfluss berauschender Mittel, und ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem besteht der Verdacht, dass sie den Wagen aus ihrem persönlichen Umfeld unbefugt in Gebrauch genommen hat. Nach Polizeikenntnis waren rund 20 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Otterndorf im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Fenster hielten Einbruchversuchen stand

Loxstedt. Am Samstag (16.02.2019) versuchten noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21 Uhr erfolglos, zwei Fenster eines Einfamilienhauses in der Rosenstraße aufzubrechen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

Wohnungseinbruch in Langen

Geestland. In der Zeit zwischen Samstagfrüh (16.02.2019) und Sonntagabend (17.02.2019) machten sich bisher unbekannte Täter an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Mooracker" zu schaffen. Nachdem sie so in das Haus gelangen konnten, durchsuchten sie das komplette Erdgeschoss nach Diebesgut. Was die Täter entwendeten, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (Tel.: 04743 / 9280) zu wenden.

